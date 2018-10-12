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Регион 12.10.2018 18:12

Трамп надеется на скорейшее возвращение на родину американского пастора Брансона, которому разрешили покинуть Турцию

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил надежду на то, что американский пастор Эндрю Брансон, которого турецкий суд постановил освободить из-под стражи, вскоре возвратится домой.

"Мои мысли... вместе с пастором Брансоном, и мы надеемся, что вскоре примем его благополучно дома!", - написал президент на своей странице в "Твиттере".

Ранее в пятницу суд Турции приговорил американского пастора Э.Брансона к трем годам и полутора месяцам тюрьмы, однако принимая во внимание срок, проведенный пастором под следствием, суд постановил освободить его.

Турецкие СМИ уточняют, что пастора освободили из-под домашнего ареста и отменили для него запрет на выезд заграницу.

Американский священник был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона".

Однако накануне американский телеканал Эн-Би-Си сообщал со ссылкой на источники, что администрация США достигла тайного соглашения с турецкими властями, согласно которому Э.Брансон будет выпущен на свободу в Турции после следующих судебных слушаний по его делу. По данным Эн-Би-Си, соглашение предполагает, что США ослабят экономическое давление на Турцию.

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Тэги: США, ТРАМП, ТУРЦИЯ, ПАСТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]