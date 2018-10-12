В ЕС приветствуют отмену смертной казни в американском штате Вашингтон

Решение Верховного суда американского штата Вашингтон от 11 октября запретить смертную казнь способствует растущей в мире тенденции отменить этот вид наказания, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Смертная казнь - жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание. Нет убедительных доказательств того, что смертная казнь служит сдерживающим фактором для преступности, и любые судебные ошибки необратимы", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В заявлении представителя ЕВС подчеркивается, что Евросоюз "решительно выступает против смертной казни и продолжает работу по ее ликвидации во всем мире".

В США смертная казнь по-прежнему остается официальным наказанием в 30 штатах. Одними из первых штатов, где отменили смертную казнь, стали Висконсин, Мичиган и Мэн. Там эта мера наказания перестала существовать еще в XIX веке.

Смертная казнь в Америке проводится пятью способами - в зависимости от законодательства штата: это повешение, электрический стул, расстрел, газовая камера и смертельная инъекция.