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Социум 12.10.2018 19:49

В ЕС приветствуют отмену смертной казни в американском штате Вашингтон

Решение Верховного суда американского штата Вашингтон от 11 октября запретить смертную казнь способствует растущей в мире тенденции отменить этот вид наказания, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Смертная казнь - жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание. Нет убедительных доказательств того, что смертная казнь служит сдерживающим фактором для преступности, и любые судебные ошибки необратимы", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В заявлении представителя ЕВС подчеркивается, что Евросоюз "решительно выступает против смертной казни и продолжает работу по ее ликвидации во всем мире".

В США смертная казнь по-прежнему остается официальным наказанием в 30 штатах. Одними из первых штатов, где отменили смертную казнь, стали Висконсин, Мичиган и Мэн. Там эта мера наказания перестала существовать еще в XIX веке.

Смертная казнь в Америке проводится пятью способами - в зависимости от законодательства штата: это повешение, электрический стул, расстрел, газовая камера и смертельная инъекция.

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Тэги: ЕС, США, КАЗНЬ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]