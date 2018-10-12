Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Молдовой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр сельского хозяйства.
В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, молодежи и спорта, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, посол Азербайджана в Молдове.
В последний раз заседание МПК с Молдовой проводилось 26 апреля 2012 года в Кишиневе.
А.Азизов
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