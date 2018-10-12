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Бизнес и законодательство 12.10.2018 18:19

Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Молдовой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр сельского хозяйства.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, молодежи и спорта, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, посол Азербайджана в Молдове.

В последний раз заседание МПК с Молдовой проводилось 26 апреля 2012 года в Кишиневе.

А.Азизов

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Тэги: МОЛДОВА, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]