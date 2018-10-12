Ереван препятствует созданию диалога между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха, заявили в Баку

Армения всячески препятствует созданию диалога между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха, заявил заместитель завотдела по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Армения, осуществив военную агрессию против Азербайджана, осуществила этническую чистку против азербайджанского населения оккупированного Нагорного Карабаха и 7 близлежащих районов. В результате были нарушены права более 1 млн азербайджанцев. Поэтому заявления руководства Армении о правах человека являются неуместными с политической и правовой точки зрения", - отмечается в комментариях Х.Гаджиева официальным СМИ.

Более того, Армения всячески старается отрицать наличие азербайджанской общины Нагорного Карабаха. "Кроме этого, Армения не позволяет наладить диалог между азербайджанской и армянскими общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана", - отметил он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что такими действиями Ереван стремится сокрыть проводимую оккупационную политику, ввести в заблуждение мировую общественность, отвлечь внимание от того, что истинной причиной нагорно-карабахского конфликта является оккупация Арменией азербайджанских территорий.

Представитель Администрации президента добавил, что урегулирование конфликта на основе резолюций Совбеза ООН и в рамках территориальной целостности Азербайджана обеспечит совместное мирное проживание азербайджанской и армянской общин. "В результате в регионе воцарится устойчивый мир и безопасность", - отметил он.

А.Азизов