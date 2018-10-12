Почти две трети россиян одобряют деятельность Путина - ВЦИОМ

Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют около двух третей россиян, данный показатель стабилен на протяжении последних трёх месяцев, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования за период с 1 про 7 октября, деятельность главы государства одобряют 64,6% россиян (наименьший показатель за последние три месяца составлял 62,8% - в конце июля - начале августа). В свою очередь 26,1% респондентов сообщили социологам, что не одобряют деятельность президента.

Деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 35% россиян, что является максимальным показателем с середины июля. При этом не одобряют деятельность главы правительства около половины респондентов (48,6%).

Показатель одобрения деятельности кабинета министров в целом, по данным последнего опроса ВЦИОМ, составляет 41,5%. Не одобряют работу правительства 44% россиян.

В.Путин по-прежнему возглавляет список российских политиков, пользующихся наибольшим доверием россиян (37% респондентов). Рейтинг доверия Сергея Шойгу составляет 15,2%, Сергея Лаврова - 11,7%, Владимира Жириновского - 9,6%, Дмитрия Медведева - 7%.

Электоральные рейтинги "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" по сравнению с периодом 24-30 сентября практически не изменились. У "Единой России" рейтинг составляет 34,9% (34,5% на предыдущей неделе), ЛДПР - с 12,6% (12%) у "Справедливой России" - 6,3% (6,1%). В свою очередь, рейтинг КПРФ снизился почти на два процентных пункта - с 17,6% до 15,8%.

"Оценки органов власти и их руководителей на прошедшей неделе были стабильны. Они находятся в границах сформировавшегося коридора значений. Фиксируемые колебания носят волнообразный характер. Такая ситуация позволяет говорить об устойчивости общественно-политической ситуации, настроений россиян", - комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Не оправдались негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти после принятия окончательного решения по формату изменений в пенсионное законодательство. Скорее всего, это связано с рутинизацией вопроса. Дополнительным фактором в пользу данного объяснения является и снижение уровня протестных настроений, фиксируемое в течение последних недель", - сказал М.Мамонов.

Инициативный опрос проводится с июня, и ежедневно в социологическом исследовании участвуют 1600 респондентов.