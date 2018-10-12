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Дальнее зарубежье 12.10.2018 20:02

Не менее 12 человек погибли из-за прихода урагана "Майкл" во Флориду

В американском штате Флориде из-за урагана "Майкл" погибли не менее 12 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях.

"Я думаю, что это число еще вырастет. Нам все еще не удалось добраться до зон, наиболее пострадавших от стихии", - заявил на пресс-конференции представитель ведомства.

В агентстве отмечают, что спасатели продолжают поиски, используя при этом собак-ищеек, беспилотники и спутниковые данные.

Ураган "Майкл" обрушился на побережье Флориды 10 октября. Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 250 км/ч, и урагану был присвоен четвертый - предпоследний - уровень разрушительности.

Власти Флориды эвакуировали более 400 тыс. человек из потенциально опасных зон. Отмечалось, что "Майкл" может стать самым разрушительным ураганом в истории Флориды и одним из самых мощных за последние 14 лет в США.

По предварительным оценкам, ущерб от стихии может составить около $16 млрд.

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Тэги: ФЛОРИДА, УРАГАН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]