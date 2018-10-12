В американском штате Флориде из-за урагана "Майкл" погибли не менее 12 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях.
"Я думаю, что это число еще вырастет. Нам все еще не удалось добраться до зон, наиболее пострадавших от стихии", - заявил на пресс-конференции представитель ведомства.
В агентстве отмечают, что спасатели продолжают поиски, используя при этом собак-ищеек, беспилотники и спутниковые данные.
Ураган "Майкл" обрушился на побережье Флориды 10 октября. Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 250 км/ч, и урагану был присвоен четвертый - предпоследний - уровень разрушительности.
Власти Флориды эвакуировали более 400 тыс. человек из потенциально опасных зон. Отмечалось, что "Майкл" может стать самым разрушительным ураганом в истории Флориды и одним из самых мощных за последние 14 лет в США.
По предварительным оценкам, ущерб от стихии может составить около $16 млрд.
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