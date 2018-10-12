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Дальнее зарубежье 12.10.2018 21:40

В Нигерии ополченцы освободили из плена "Боко Харам" более 800 детей

Силы ополчения Нигерии вызволили из плена террористической группировки "Боко Харам" более 800 детей, сообщает в пятницу "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на данные ЮНИСЕФ.

По оценкам ЮНИСЕФ, в городе Майдугури на северо-востоке страны, который считается эпицентром активности "Боко Харам", находятся около 1,5 тыс. детей, оставшихся без родителей.

АП напоминает, что "Боко Харам" продолжает осуществлять вылазки в районе озера Чад. Террористы часто похищают группы детей, чтобы помешать их воспитанию в школах. Также известны случаи, когда в "Боко Харам" использовали детей в качестве смертников.

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Тэги: НИГЕРИЯ, ДЕТИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]