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Дальнее зарубежье 12.10.2018 22:07

Власти США ограничивают экспорт ядерных технологий в Китай - газета

Власти США 11 октября ввели ограничения на экспорт ядерных технологий в Китай, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, действия Пекина и китайских госкомпаний привлекли внимание Совета национальной безопасности, который, изучив вопрос, пришел к выводу, что КНР наращивает усилия для получения незаконного доступа к технологиям с целью их использования как в военных, так и в коммерческих целях.

Совет также выявил, что Китай неправомерно переправляет американские ядерные технологии в другие страны.

Новые правила, вступившие в силу в четверг, предусматривают "презумпцию отказа" для поставок продукции американской ядерной промышленности китайской госкомпании China General Nuclear Power Co. (CGN), лидеру этого сектора в КНР, отмечают источники.

Ограничения не означают полного запрета на продажу технологий в Китай, однако Штаты будут требовать гораздо больше гарантий, чем раньше, что технологии не будут использованы ненадлежащим образом.

США будут проверять каждую сделку с CGN и принимать отдельные решения в каждом случае, говорят источники.

Ограничение экспорта ядерных технологий является лишь одним из шагов, предпринимаемых администрацией президента США Дональда Трампа, для давления на Китай, отношения с которым у Штатов все больше ухудшаются.

В 2017 году США экспортировали в КНР ядерные технологии на сумму порядка $170 млн. Китай является одной из немногих стран мира, делающих крупные инвестиции в развитие ядерной промышленностью, и согласно оценкам отраслевых экспертов, объем этого рынка в КНР может составлять миллиарды долларов.

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Тэги: США, ТЕХНОЛОГИИ, ЭКСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]