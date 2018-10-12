Пять палестинцев погибли и 60 ранены в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа

Не менее пяти палестинцев убиты после того, как военнослужащие армии обороны Израиля открыли огонь по демонстрантам на границе сектора Газа, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы.

Еще 60 человек были ранены. Трое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 10 несовершеннолетних, сообщают в местном Минздраве.

Тысячи палестинцев в пятницу приняли участие в маршах протеста в пяти местах близ границы сектора Газа. Протестующие жгли покрышки и бросали камни в израильских военнослужащих, которые в ответ применяли слезоточивый газ и боевые патроны.

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС с марта этого года проводит регулярные акции протеста против блокады сектора. За пять месяцев беспорядков около 150 участников протестов погибли. С израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.