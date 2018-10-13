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Регион 13.10.2018 09:00

В Турции отвергают заявление Трампа о том, что США оказали влияние на исход дела пастора Брансона

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Соединенные Штаты не могли оказать влияния на турецкий суд для определения судьбы американского пастора Эндрю Брансона.

"Мы хотели бы еще раз напомнить (президенту США - ИФ) Дональду Трампу, что Турция - демократическая страна, где господствует право, а турецкие суды независимы", - приводит агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) слова Ф.Алтуна.

"Никакое физическое либо юридическое лицо или власти другой страны не могут давать указания и инструкции турецким судам и судьям относительно выполнения их полномочий", - подчеркнул он.

По словам Ф.Алтуна, США не оказали влияния на ход рассмотрения дела Э.Брансона, несмотря на прозвучавшие ранее подобные заявления Д.Трампа.

Ранее президент США Д.Трамп писал в Twitter, что Вашингтон "тщательно работает над делом Брансона".

В пятницу суд Турции приговорил американского пастора Э.Брансона к трем годам и полутора месяцам тюрьмы, однако принимая во внимание срок проведенный пастором под следствием, суд постановил освободить его.

Американский священник был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ПАСТОР, КОММЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]