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Дальнее зарубежье 13.10.2018 11:12

Взлом аккаунтов Facebook в сентябре затронул около 30 млн пользователей, заявляют в компании

В компании Facebook утверждают, что масштабная хакерская атака на социальную сеть, которую зафиксировали 14 сентября 2018 года, затронула аккаунты около 30 млн пользователей.

"Сейчас мы знаем, что атака затронула меньше пользователей, чем мы ожидали. Из заявленных 50 млн пользователей, чьи аккаунты могли пострадать, лишь 30 млн пользователей столкнулись с кражей цифровых ключей", - говорится в пресс-релизе Facebook .

Ранее в руководстве соцсети сообщали о массированной хакерской атаке, благодаря которой хакерам удалось получить доступ к аккаунтам миллионов пользователей Facebook.

В компании отметили, что злоумышленники смогли воспользоваться системной ошибкой при применении опции просмотра личной страницы в том виде, как она отображается для сторонних пользователей.

Системная ошибка позволила хакерам получить цифровые токены пользователей - аналоги цифровых ключей - и подключиться к социальной сети через чужие аккаунты.

В Facebook ранее заявляли, что временно отключали сервис с уязвимостью, а активность хакеров пресекли. Цифровые ключи всех пользователей, чьи аккаунты неправомерно использовались хакерами, обновили.

Согласно пресс-релизу компании от 12 октября, взлом системы не затронул аккаунты в сервисах Messenger, Messenger Kids, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Pages, сервисах онлайн-платежей и любых сторонних приложениях.

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Тэги: США, FACEBOOK, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ВЗЛОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]