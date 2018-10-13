Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0257 GBR   2.2505 TRY   0.2879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.97 Brent   80.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 12° 19° 15 Окт 13° 21° 16 Окт 13° 18°

ТЭК 13.10.2018 09:54

Цена Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с сентября

Стоимость нефти эталонной марки Brent перешла к снижению в пятницу и опустилась ниже $80 за баррель впервые с 24 сентября.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:29 МСК снизилась на $0,59 (0,74%) - до $79,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,03 (0,04%) - до $70,94 за баррель.

С начала недели Brent и WTI потеряли более 4%, что является худшим показателем с мая. Снижение вызвано опасениями по поводу перспектив замедления темпов роста мирового спроса на топливо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


ОБЗОР: Нефть по $85 за баррель разделила страны EM на победителей и проигравших ОПЕК повысила прогноз поставок нефти не-ОПЕК в 2018г на 200 тыс. б/с, в 2019г - на 180 тыс. б/с из-за США и РФ ОПЕК снизила оценку мирового спроса на нефть в 2018г на 80 тыс. б/с, в 2019г - на 50 тыс. б/с Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent - на уровне $84,79 за баррель Цены на нефть падают, Brent торгуется у $83,4 за баррель Brent сократила снижение до $84,5 за баррель, дорожает по итогам недели

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]