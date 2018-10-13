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Дальнее зарубежье 13.10.2018 10:48

Трамп на следующей неделе намерен посетить Флориду и Джорджию, которые пострадали от урагана "Майкл"

Президент США Дональд Трамп планирует в начале следующей недели посетить штаты Джорджия и Флорида, которые серьезно пострадали от урагана "Майкл".

"Люди не имеют представления о том, как "Майкл" обрушился на великий штат Джорджия. Я посещу оба (штата - ИФ) Флориду и Джорджию в начале следующей недели. Мы делаем все возможное во всех районах и во всех штатах, которые пострадали; мы вместе с вами", - написал Д.Трамп в пятницу на своей странице в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что ураган "Майкл" привел к гибели не менее 12 человек во Флориде. Ураган "Майкл" обрушился на побережье Флориды 10 октября. Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 250 км/ч, и урагану был присвоен четвертый - предпоследний - уровень разрушительности.

Власти Флориды эвакуировали более 400 тыс. человек из потенциально опасных зон. Отмечалось, что "Майкл" может стать самым разрушительным ураганом в истории Флориды и одним из самых мощных за последние 14 лет в США.

По предварительным оценкам, ущерб от стихии может составить около $16 млрд.

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Тэги: США, ТРАМП, ФЛОРИДА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]