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Дальнее зарубежье 13.10.2018 11:36

Сербия планирует взять у России $500 млн в кредит для модернизации своей железнодорожной сети - СМИ

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила журналистам в пятницу, что Белград, вероятно, возьмет у России кредит на сумму в $500 млн, который планирует потратить на модернизацию сети железных дорог, сообщает агентство "Блумберг".

По его данным, выдача нового российского кредита под государственные гарантии может быть согласована в преддверие визита в Сербию президента РФ Владимира Путина.

Ожидается, что модернизация железнодорожной сети затронет основные магистрали по всей стране, включая те, что ведут в Венгрию, Македонию и Черногорию - в портовый город Бар на Адриатическом море.

Агентство напоминает, что ранее Сербия брала у РФ кредит в размере $800 млн, который почти полностью израсходован.

Ранее в пятницу агентство сообщало со ссылкой на администрацию сербского президента Александра Вучича, что в Белграде рассчитывают на визит В.Путина в начале следующего года.

Отмечается, что вскоре пройдет встреча межправительственного комитета по сотрудничеству двух стран для подготовки совместных проектов и наращивания торгового сотрудничества.

А.Вучич приезжал в Россию с рабочим визитом в начале октября. Тогда он встретился в Кремле с В.Путиным и пригласил его посетить Белград в ближайшее время.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, КРЕДИТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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