Сербия планирует взять у России $500 млн в кредит для модернизации своей железнодорожной сети - СМИ

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила журналистам в пятницу, что Белград, вероятно, возьмет у России кредит на сумму в $500 млн, который планирует потратить на модернизацию сети железных дорог, сообщает агентство "Блумберг".
По его данным, выдача нового российского кредита под государственные гарантии может быть согласована в преддверие визита в Сербию президента РФ Владимира Путина.
Ожидается, что модернизация железнодорожной сети затронет основные магистрали по всей стране, включая те, что ведут в Венгрию, Македонию и Черногорию - в портовый город Бар на Адриатическом море.
Агентство напоминает, что ранее Сербия брала у РФ кредит в размере $800 млн, который почти полностью израсходован.
Ранее в пятницу агентство сообщало со ссылкой на администрацию сербского президента Александра Вучича, что в Белграде рассчитывают на визит В.Путина в начале следующего года.
Отмечается, что вскоре пройдет встреча межправительственного комитета по сотрудничеству двух стран для подготовки совместных проектов и наращивания торгового сотрудничества.
А.Вучич приезжал в Россию с рабочим визитом в начале октября. Тогда он встретился в Кремле с В.Путиным и пригласил его посетить Белград в ближайшее время.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны Азербайджана
Ереван препятствует созданию диалога между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха, заявили в Баку
В парламенте Азербайджана осудили визит Журовой в Нагорный Карабах
Рост инвестиций в основной капитал в РФ прекратился, динамика потребительского спроса замедляется - Минэкономразвития
Buta Airways с ноября вдвое увеличивает число рейсов из Баку в Измир
Инфляция в РФ в 2018г превысит прогноз и вплотную приблизится к 4%, если не укрепится рубль - Минэкономразвития
Шесть граждан Азербайджана спасены с тонущего корабля на Черном море
Два-три боевика находятся в штурмуемом сотрудниками правоохранительных органов доме в Дагестане - источник
Контракты с Кокориным и Мамаевым пока не могут быть расторгнуты в одностороннем порядке - юрист
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ
Пятеро студентов, обучающихся в Нахчыванской Автономной Республике, получат стипендию от Nar
Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»