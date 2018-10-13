Лавров обвиняет США в попытках создать на сирийских территориях незаконное квазигосударство

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в попытках создать незаконное квазигосударство на территориях, находящихся под юрисдикцией правительства Сирии.

"К востоку от Евфрата есть огромные земли, где происходят абсолютно неприемлемые вещи. Эти земли США стараются использовать через своих сирийских союзников, прежде всего курдов, для того, чтобы создать там квазигосударство", - сказал С.Лавров, отвечая на вопросы "РТ Франс", "Пари Матч" и "Фигаро".

Выдержки из ответов публикует МИД РФ на своем сайте.

По его словам, "на этой территории США абсолютно незаконно пытаются создать квазигосударство и сделать все, чтобы создавать там условия для нормальной жизни своих подопечных".

"Они создают там органы власти альтернативные легитимным органам Сирии, активно содействуют возвращению и расселению беженцев. Это все при том, что на территориях, которые подконтрольны законному сирийскому правительству, ни США, ни Франция, ни другие западные страны не хотят создавать условия для возвращения беженцев до тех пор, как нам говорит Запад, пока не начнется заслуживающий доверия политический процесс", - сказал С.Лавров.

По его словам, "вопрос в том, почему на восточном берегу реки Евфрат, который контролируют США и их местные соратники, не надо дожидаться начала вызывающего доверия политического процесса".

"Ответ может быть только один - там хотят создать территорию, которая будет прообразом некого нового государства, либо это опять будет опаснейшая игра с Иракским Курдистаном, т.н. идея "большого Курдистана". Не исключаю, что США в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в таком разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться. В такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят. До добра это никогда не доводило", - сказал С.Лавров.