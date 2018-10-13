Рост инвестиций в основной капитал в РФ прекратился, динамика потребительского спроса замедляется - Минэкономразвития

Рост инвестиций в основной капитал в РФ в годовом выражении в августе остановился, говорится в ежемесячном мониторинге Минэкономразвития "Картина экономики".

Минэкономразвития также отмечает, что "рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря на сохранение позитивной динамики на рынке труда".

Министерство подтвердило свою оценку замедления роста ВВП РФ в августе до 1% в годовом выражении с 1,8% в июле. За январь-август 2018 года Минэкономразвития подтвердило свою оценку роста ВВП на 1,6%.

"По оценке, рост инвестиций в основной капитал (по отношению к предыдущему году) в августе остановился. Снижение импорта машин и оборудования инвестиционного назначения из стран дальнего зарубежья в августе ускорилось (до 9,8% в годовом выражении после снижения на 6,3% в июле и роста на 8,6% во II квартале 2018 года). В строительстве по-прежнему наблюдается стагнация (минус 0,8% в годовом выражении в августе после минус 0,7% в июле)", - говорится в обзоре.

При этом в министерстве отмечают, что "в структуре инвестиционного спроса наблюдаются процессы импортозамещения: растет доля машин и оборудования отечественного производства". "Производство машин и оборудования инвестиционного назначения растет двузначными темпами в годовом выражении. В августе рост показателя ускорился до 27,7% с 18,3% в июле и 11,0% во II квартале 2018 года", - говорится в докладе.

"Рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря на сохранение позитивной динамики на рынке труда. Оборот розничной торговли в августе продолжал расти умеренными темпами. Также в последние месяцы наметилась стабилизация в динамике продаж легковых автомобилей, авиаперевозок, онлайн-покупок в зарубежных интернет-магазинах - сегментах потребительского рынка, которые в 2017 - начале 2018 года демонстрировали активный рост", - отмечают в Минэкономразвития.

Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале 2018 года выросли, по данным Росстата, на 2,8% к тому же периоду 2017 года после роста на 3,6% в I квартале. Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз по росту инвестиций в основной капитал на 2018 год до 2,9% с 3,5%.

Оборот розничной торговли в августе вырос на 2,8% в годовом выражении после роста на 2,7% в июле (за январь-август - рост на 2,7%). По итогам 2018 года, согласно сентябрьской версии прогноза, Минэкономразвития ожидало рост на 2,9%.