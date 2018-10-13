Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0257 GBR   2.2505 TRY   0.2879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.97 Brent   80.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 12° 19° 15 Окт 13° 21° 16 Окт 13° 18°

Спорт 13.10.2018 13:34

Контракты с Кокориным и Мамаевым пока не могут быть расторгнуты в одностороннем порядке - юрист

Российское законодательство не предусматривает вариантов расторжения трудовых контрактов из-за инцидентов, подобных устроенным футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

"Трудовой кодекс РФ не предусматривает оснований, связанных с инцидентом с футболистами, для расторжения трудового договора в одностороннем порядке со стороны администрации клубов", - сказал С.Алексеев "Интерфаксу".

По его словам, в статье 81 Трудового кодекса РФ содержатся основания для увольнения работника в одностороннем порядке, например, прогул, появление в нетрезвом состоянии на рабочем месте, другие. Но все они не связаны с поведением работника не на рабочем месте, не в рабочее время. Кроме того, по его словам, глава 54 Трудового кодекса РФ предусматривает возможность увольнения спортсмена в одностороннем порядке в случае, если он дисквалифицирован на срок свыше 6 месяцев.

"Поскольку такой дисквалификации нет, с точки зрения трудового права оснований для увольнения в одностороннем порядке спортсменов не имеется - инцидент произошел за пределами трудовых отношений и сейчас уволить их нельзя", - сказал юрист.

На вопрос о том, можно ли приравнять дисквалификацию к длительному нахождению в местах лишения свободы в случае вынесения такого приговора, С.Алексеев сказал: "Этот вопрос будет решен после приговора суда, мы не можем об этом говорить, пока нет полномасштабного всестороннего расследования и вынесения справедливого объективного приговора по данному делу".

Как сообщалось, подозреваемым в хулиганстве футболистам П.Мамаеву и А.Кокорину может грозить наказание в виде лишения свободы до семи лет. Суд арестовал их до 8 октября, но защита намерена обжаловать арест.

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту конфликтов с участием П.Мамаева и А.Кокорина. Один из них произошел у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛИСТЫ, ЮРИСТ, КОНТРАКТЫ


Похожие новости


Самолет с футболистами тульского "Арсенала" аварийно сел в Вене, пострадавших нет

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]