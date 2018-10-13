Взорвавшийся на свадьбе в Афганистане снаряд убил четырех человек

На востоке Афганистана в результате разрыва снаряда в доме, где проходила свадьба, погибли четыре человека, еще семеро ранены, сообщает в субботу телеканал 1TV.

Трагедия произошла накануне в населенном пункте Сан-э-Сафед уезда Мохаммад-Адха провинции Логар, сообщает телеканал со ссылкой на представителя полиции региона Шапура Ахмадзая.

Полиция проводит расследование на месте инцидента.