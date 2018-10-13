Глава туркменского Минсельхоза получил выговор с последним предупреждением за медленные реформы в АПК

Министру сельского и водного хозяйства Туркменистана Овезмураду Энермырадову за допущенные в работе недостатки объявлен строгий выговор с последним предупреждением.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, соответствующее распоряжение президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал на расширенном заседании правительства в минувшую пятницу, на котором подводились итоги экономического развития страны в январе-сентябре.

В ходе заседания Г.Бердымухамедов подверг критике всех руководителей агропромышленного комплекса страны за медленные темпы реформ в сельском хозяйстве, что, по его словам, сказывается на результатах проводимой в отрасли работы.

О.Энермырадов был назначен министром сельского хозяйства в конце января.