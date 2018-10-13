Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0257 GBR   2.2505 TRY   0.2879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.97 Brent   80.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 12° 19° 15 Окт 13° 21° 16 Окт 13° 18°

СНГ 13.10.2018 14:20

Глава туркменского Минсельхоза получил выговор с последним предупреждением за медленные реформы в АПК

Министру сельского и водного хозяйства Туркменистана Овезмураду Энермырадову за допущенные в работе недостатки объявлен строгий выговор с последним предупреждением.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, соответствующее распоряжение президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал на расширенном заседании правительства в минувшую пятницу, на котором подводились итоги экономического развития страны в январе-сентябре.

В ходе заседания Г.Бердымухамедов подверг критике всех руководителей агропромышленного комплекса страны за медленные темпы реформ в сельском хозяйстве, что, по его словам, сказывается на результатах проводимой в отрасли работы.

О.Энермырадов был назначен министром сельского хозяйства в конце января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, МИНСЕЛЬХОЗ, ВЫГОВОР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]