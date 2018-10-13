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СНГ 13.10.2018 14:39

В "Роскосмосе" рассчитывают на возобновление запусков "Союзов" до конца года

Запуски ракет-носителей типа "Союз" могут возобновиться уже в этом году, считают в госкорпорации "Роскосмос".

"Специалисты изучают все материалы по нештатной работе РН "Союз ФГ", которые ежедневно поступают в их распоряжение. Исходим из того, что после завершения работы комиссии, будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН "Союз", пуски которой возобновятся до конца текущего года", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

В "Роскосмосе" также подчеркнули, что "вопрос о консервации станции (МКС - ИФ) не рассматривается".

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Тэги: РОССИЯ, РОСКОСМОС, "СОЮЗЫ", ЗАПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]