Запуски ракет-носителей типа "Союз" могут возобновиться уже в этом году, считают в госкорпорации "Роскосмос".

"Специалисты изучают все материалы по нештатной работе РН "Союз ФГ", которые ежедневно поступают в их распоряжение. Исходим из того, что после завершения работы комиссии, будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН "Союз", пуски которой возобновятся до конца текущего года", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

В "Роскосмосе" также подчеркнули, что "вопрос о консервации станции (МКС - ИФ) не рассматривается".