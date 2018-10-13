Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0257 GBR   2.2505 TRY   0.2879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.97 Brent   80.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 12° 19° 15 Окт 13° 21° 16 Окт 13° 18°

Транспорт и связь 13.10.2018 12:28

Buta Airways с ноября вдвое увеличивает число рейсов из Баку в Измир

Азербайджанский лоукостер ButaAirways с 7 ноября 2018 года увеличивает в 2 раза количество еженедельных рейсов по маршруту Баку-Измир (Турция), отмечается в сообщении авиакомпании.

«Начиная с 7 ноября полеты в Измир будут совершаться 2 раза в неделю - по средам и субботам», - говорится в информации.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании по тарифу «Бюджет» и в офисах продаж авиакомпании по тарифу «Супер».

По тарифу «Бюджет» дополнительные услуги Buta Airways, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете являются платными.

Тариф «Супер» включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

ButaAirways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные и сезонные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию, Измир, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Киев, Софию, Тбилиси, Тегеран. Также выполняются прямые рейсы из второго по величине города Азербайджана – Гянджи в Москву.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РЕЙСЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан и Турция утроят количество пассажирских авиарейсов Turkish Airlines в течение 2018 года планирует открыть регулярный рейс из Турции на юг Азербайджана -СМИ Азербайджан и Турция планируют утроить число прямых авиарейсов "Победа" сможет регулярно летать из Москвы в Стамбул В стамбульском аэропорту имени Ататюрка перенесены все авиарейсы из-за снежной бури AZAL c 10 мая запустит ежедневные рейсы в Стамбульский аэропорт Сабиха Гёкчен

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]