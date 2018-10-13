Buta Airways с ноября вдвое увеличивает число рейсов из Баку в Измир

Азербайджанский лоукостер ButaAirways с 7 ноября 2018 года увеличивает в 2 раза количество еженедельных рейсов по маршруту Баку-Измир (Турция), отмечается в сообщении авиакомпании.
«Начиная с 7 ноября полеты в Измир будут совершаться 2 раза в неделю - по средам и субботам», - говорится в информации.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании по тарифу «Бюджет» и в офисах продаж авиакомпании по тарифу «Супер».
По тарифу «Бюджет» дополнительные услуги Buta Airways, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете являются платными.
Тариф «Супер» включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.
ButaAirways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные и сезонные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию, Измир, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Киев, Софию, Тбилиси, Тегеран. Также выполняются прямые рейсы из второго по величине города Азербайджана – Гянджи в Москву.
Р.Бабаев
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