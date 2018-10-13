Клинтон лишена доступа к секретной информации по ее же просьбе - конгрессмен

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в настоящее время не имеет доступа к секретной информации, так как ранее сама попросила власти прекратить передавать ей подобные данные, сообщает в субботу издание "Политико".

В письме главы сенатского комитета по юридическим делам Чака Грассли отмечается, что доступ Х.Клинтон к секретной информации был прекращен 30 августа. Кроме того, еще пять ее бывших сотрудников лишены такого доступа с 20 сентября. У этих людей был специальный статус, разрешавший получать секретные данные уже после ухода из администрации США.

Летом этого года президент США Дональд Трамп принял решение отозвать разрешение на получение секретных данных у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Также он пообещал рассмотреть возможность аналогичных мер в отношении других бывших официальных лиц. Х.Клинтон в списке тех, кого могут лишить доступа, не значилась.