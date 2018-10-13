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Дальнее зарубежье 13.10.2018 15:29

Клинтон лишена доступа к секретной информации по ее же просьбе - конгрессмен

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в настоящее время не имеет доступа к секретной информации, так как ранее сама попросила власти прекратить передавать ей подобные данные, сообщает в субботу издание "Политико".

В письме главы сенатского комитета по юридическим делам Чака Грассли отмечается, что доступ Х.Клинтон к секретной информации был прекращен 30 августа. Кроме того, еще пять ее бывших сотрудников лишены такого доступа с 20 сентября. У этих людей был специальный статус, разрешавший получать секретные данные уже после ухода из администрации США.

Летом этого года президент США Дональд Трамп принял решение отозвать разрешение на получение секретных данных у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Также он пообещал рассмотреть возможность аналогичных мер в отношении других бывших официальных лиц. Х.Клинтон в списке тех, кого могут лишить доступа, не значилась.

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Тэги: США, КЛИНТОН, СЕКРЕТЫ, ДОСТУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]