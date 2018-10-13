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Дальнее зарубежье 13.10.2018 12:36

Трамп рассматривает кандидатуры двух женщин на пост постпреда США при ООН - СМИ

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает две женские кандидатуры на должность постпреда США при ООН, сообщает в субботу издание "Политико".

По его информации, речь идет о Джейми Маккорт и Келли Крафт. Первая в настоящее время является послом США во Франции и Монако, а вторая - послом в Канаде.

Издание поясняет, что в Вашингтоне хотели бы назначить постпредом кого-то, кто уже работает в нынешней администрации, и обе данные кандидатуры соответствуют такому параметру. Обе женщины до назначения послами прошли проверку у американских спецслужб и уже обладают доступом к секретным данным. Таким образом, в случае утверждения Дж.Маккорт или К.Крафт постпредом при ООН им не нужно будет повторно проходить эту длительную процедуру.

К.Крафт - супруга крупного донора Республиканской партии, миллиардера Джо Крафта. Дж.Маккорт в прошлом занималась юриспруденцией и бизнесом.

Ранее в октябре Никки Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Д.Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Н.Хейли.

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Тэги: США, ООН, ПОСТПРЕД, КАНДИДАТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]