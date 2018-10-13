Трамп рассматривает кандидатуры двух женщин на пост постпреда США при ООН - СМИ

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает две женские кандидатуры на должность постпреда США при ООН, сообщает в субботу издание "Политико".
По его информации, речь идет о Джейми Маккорт и Келли Крафт. Первая в настоящее время является послом США во Франции и Монако, а вторая - послом в Канаде.
Издание поясняет, что в Вашингтоне хотели бы назначить постпредом кого-то, кто уже работает в нынешней администрации, и обе данные кандидатуры соответствуют такому параметру. Обе женщины до назначения послами прошли проверку у американских спецслужб и уже обладают доступом к секретным данным. Таким образом, в случае утверждения Дж.Маккорт или К.Крафт постпредом при ООН им не нужно будет повторно проходить эту длительную процедуру.
К.Крафт - супруга крупного донора Республиканской партии, миллиардера Джо Крафта. Дж.Маккорт в прошлом занималась юриспруденцией и бизнесом.
Ранее в октябре Никки Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Д.Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Н.Хейли.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны Азербайджана
Ереван препятствует созданию диалога между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха, заявили в Баку
В парламенте Азербайджана осудили визит Журовой в Нагорный Карабах
Рост инвестиций в основной капитал в РФ прекратился, динамика потребительского спроса замедляется - Минэкономразвития
Buta Airways с ноября вдвое увеличивает число рейсов из Баку в Измир
Инфляция в РФ в 2018г превысит прогноз и вплотную приблизится к 4%, если не укрепится рубль - Минэкономразвития
Шесть граждан Азербайджана спасены с тонущего корабля на Черном море
Два-три боевика находятся в штурмуемом сотрудниками правоохранительных органов доме в Дагестане - источник
Контракты с Кокориным и Мамаевым пока не могут быть расторгнуты в одностороннем порядке - юрист
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ
Пятеро студентов, обучающихся в Нахчыванской Автономной Республике, получат стипендию от Nar
Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»