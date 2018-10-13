Туркофобское заявление Зурабишвили может осложнить отношения Грузии с основными экономическими партнерами Тбилиси – Баку и Анкарой

Грузинский политолог Владимир Цхведиани считает, что ксенофобское заявление кандидата в президенты Саломе Зурабишвили могут нанести вред взаимоотношениям с основными экономическими партнерами Грузии – Азербайджаном и Турцией.
«Примечательно, что ксенофобское заявление кандидата (С.Зурабишвили – ИФ) в президенты, а возможно и будущего президента Грузии (в силу поддержки правящей партией «Грузинская мечта») прозвучало в регионе, который имеет стратегическое значение для Грузии и реализуемых с ее участием международных транзитных проектов. Именно с этими проектами связаны перспективы экономического развития Грузии, которая развивает дружественные, взаимовыгодные отношения с ближайшими соседями – Турцией и Азербайджаном», - заявил В.Цхведиани.
По его словам, несмотря на то, что благодаря этим транзитным проектам в Самцхе-Джавахети открылись новые рабочие места, в первую очередь, для проживающего здесь армянского населения, сепаратистки настроенные круги армян относятся к данным проектам крайне недружелюбно. «Сами сепаратисты откровенно признаются, что они как могут противодействуют жизненно необходимым для экономики Грузии транзитным проектам», - отметил он.
По мнению политолога, в данном контексте вполне естественно также беспокойство, вызванное туркофобским заявлением С.Зурабишвили в Турции и Азербайджане. «Баку и Анкара безоговорочно поддерживают территориальную целостность Грузии, выступают за немедленную деоккупацию грузинских земель и возвращение грузинских беженцев в свои дома. С другой стороны, сотрудничество с Турцией и Азербайджаном жизненно важно для экономики Грузии», - отметил В.Цхведиани.
По данным Национальной службы статистики Грузии, Азербайджан и Турция являются лидерами по объему прямых иностранных инвестиций в грузинскую экономику. Из $1,8 млрд прямых иностранных инвестиций, вложенных на начало 2018 года в Грузию, примерно $0,5 млрд. приходится на долю Азербайджана, $0,3 млрд. – Турции.
Что касается внешней торговли, то и здесь главным партнером Грузии является Турция. За 2017 год взаимный товарооборот между двумя странами составил $1,58 млрд. Объем торговли с Азербайджаном за тот же период составил $0,9 млрд.
«Не следует забывать и про то, что Азербайджан является фактическим гарантом энергетической безопасности Грузии. А если еще вспомнить и то, что только на чайных плантациях Турции зарабатывают на хлеб около 10 тыс. граждан Грузии, то отголоски скандального заявления Зурабишвили могут принять угрожающие для Тбилиси масштабы», - подчеркнул политолог.
Как сообщалось ранее, в преддверии президентских выборов в грузинском обществе разразился скандал в связи с осознанным разжиганием одним из кандидатов ксенофобских настроений. В начале октября независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с проживающими в Самцхе-Джавахети армянскими избирателями в Ниноцминда заявила: «До этого гражданство Грузии присваивалось только решением президента, и один президент (Михаил Саакашвили) раздал гражданство очень многим туркам, а вам гражданство не дал».
А.Азизов
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