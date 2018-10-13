Снежная буря унесла жизни девяти альпинистов в Непале

Спасатели объявили о гибели девяти альпинистов в Непале, сообщает в субботу издание "Хималайан таймс".
Речь идет о пяти гражданах Южной Кореи и четырех их непальских проводниках. Они погибли из-за мощной снежной бури, когда готовились в лагере к восхождению на гору Гурджа высота которой - 7 193 метра.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»