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Происшествия 13.10.2018 16:24

Румынский турист пропал на Эльбрусе, его поиски с вертолета оказались безрезультатны

Поиск гражданина Румынии ведут спасатели на Эльбрусе, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"В 9:40 в Эльбрусском районе начаты поисково-спасательные работы. Турист из Румынии 11 октября вышел из "Хижины" в сторону западной вершины Эльбруса и по настоящее время не вернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что турист не зарегистрирован, его личность устанавливается.

К поискам пропавшего привлечены коммерческий вертолет "ХелиЭкшен" и шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

"Аэровизуальное обследование горы Эльбрус будет проводиться с высоты 4100 метров (район "Приюта 11") до вершины Эльбруса", - отмечается в сообщении.

В свою очередь оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что проведенный в субботу облет результатов не дал.

"Вертолетный облет уже завершили, безрезультатно", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЬБРУС, ТУРИСТ, ПОИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]