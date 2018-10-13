Румынский турист пропал на Эльбрусе, его поиски с вертолета оказались безрезультатны

Поиск гражданина Румынии ведут спасатели на Эльбрусе, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"В 9:40 в Эльбрусском районе начаты поисково-спасательные работы. Турист из Румынии 11 октября вышел из "Хижины" в сторону западной вершины Эльбруса и по настоящее время не вернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что турист не зарегистрирован, его личность устанавливается.

К поискам пропавшего привлечены коммерческий вертолет "ХелиЭкшен" и шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

"Аэровизуальное обследование горы Эльбрус будет проводиться с высоты 4100 метров (район "Приюта 11") до вершины Эльбруса", - отмечается в сообщении.

В свою очередь оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что проведенный в субботу облет результатов не дал.

"Вертолетный облет уже завершили, безрезультатно", - сказал он.