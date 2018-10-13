Полицейский ранен в перестрелке с боевиками в Дагестане - источник

Силовики заблокировали дом с боевиками в Хасавюртовском районе Дагестана, идет спецоперация, сообщил агентству "Интерфакс-ЮГ" информированный источник.

"В ходе адресной проверки в полицейских из одного из частных домов в селе Эндирей Хасавюртовского района неизвестные открыли стрельбу. В результате один из стражей порядка получил ранение. На место подтянуты дополнительные силы спецслужб. Дом заблокирован. Идет штурм", - сказал собеседник.

По его словам, пока не известно, сколько боевиков находится внутри блокированного дома.