Полицейский ранен в перестрелке с боевиками в Дагестане - источник

Силовики заблокировали дом с боевиками в Хасавюртовском районе Дагестана, идет спецоперация, сообщил агентству "Интерфакс-ЮГ" информированный источник.
"В ходе адресной проверки в полицейских из одного из частных домов в селе Эндирей Хасавюртовского района неизвестные открыли стрельбу. В результате один из стражей порядка получил ранение. На место подтянуты дополнительные силы спецслужб. Дом заблокирован. Идет штурм", - сказал собеседник.
По его словам, пока не известно, сколько боевиков находится внутри блокированного дома.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»