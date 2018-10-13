Экс-президент Армении Кочарян не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах

Бывший президент Армении (1998-2008 гг) Роберт Кочарян заявил, что не намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах в декабре и не стремится занять кресло премьер-министра республики.

"Я не вижу сейчас возможности (стать премьер-министром - ИФ) и не считаю это правильным. Не намерен участвовать в выборах. Это не должно быть самоцелью", - сказал Р.Кочарян в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, если новая власть будет "блестяще управлять страной", если экономика Армении будет расти "двузначными цифрами", если вопрос безопасности Карабаха будет надежно обеспечен, "то это совершенно другая ситуация".

"Если мы увидим ухудшение по всем этим позициям, это будет уже другая ситуация. И даже тогда, если появятся молодые, перспективные политики, которые смогут занять эту нишу, занять успешно и двигаться вперед, то, слава Богу. Сегодня я вижу свою роль в озвучивании проблем, в первую очередь", - отметил Р.Кочарян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что внеочередные выборы в парламент могут состояться 9-10 декабря, а до этого он уйдет в отставку.

Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими против итогов президентских выборов погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".