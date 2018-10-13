Обещания Зурабишвили армянам Самцхе-Джавахети является поддакиванием интересам сепаратистов – политолог

Грузинский политолог Владимир Цхведиани считает опасными для территориальной целостности Грузии заигрывание кандидатом в президенты Саломе Зурабишвили с армянским населением региона Самцхе-Джавахети.

Как сообщалось ранее, в преддверии президентских выборов в грузинском обществе разразился скандал в связи с осознанным разжиганием одним из кандидатов ксенофобских настроений. В начале октября независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с проживающими в Самцхе-Джавахети армянскими избирателями в Ниноцминда заявила: «До этого гражданство Грузии присваивалось только решением президента, и один президент (Михаил Саакашвили) раздал гражданство очень многим туркам, а вам гражданство не дал».

«Конечно, можно было и не заострять внимание на этом, мягко говоря, некорректном заявлении кандидата в президенты, списав все на банальное стремление понравиться армянскому избирателю, если бы сама Зурабишвили с завидным упорством снова не противопоставила армян туркам. Аналогичное заявление она сделала и при встрече с армянским населением в Ахалцихе. При этом она «забыла» уточнить, что большинство получивших грузинские паспорта «турков» – этнические грузины, являющиеся гражданами Турции. А армяне, которым отказали в гражданстве, в свое время сами в массовом порядке от него отказались и приняли подданство Армении», - сказал В.Цхведиани.

По его словам, общественные организации Грузии, оппозиция и ряд грузинских экспертов назвали заявления кандидата в президенты провокационными, ксенофобскими. 15 неправительственных организаций распространили специальное заявление о том, что подобные высказывания недопустимы, так как способствуют разжиганию вражды и этническому противостоянию.

В.Цхведиани подчеркнул, что С.Зурабишвили, видимо, забыла, что сепаратистские круги армян называют «исконно армянским «Джвахком» грузинские земли, на которых их предки поселились лишь с 1830 года, изгнав отсюда коренное население – грузин- мусульман. «Получается, она фактически играет на руку сепаратистским кругам, которые добиваются развала грузинского государства. В свое время лишь один голос удержал армянских сепаратистов от того, чтобы начать против Грузии такую же масштабную агрессию, которую они начали против Азербайджана – именно с таким перевесом на съезде армянских террористов-дашнаков накануне распада СССР «арцахское» направление взяло верх над «джавахкским», - отметил он.

Политолог считает, что как видно из последних событий, от идеи расчленения Грузии и захвата исконно грузинских территорий Самцхе-Джавахети армянские националисты не отказались и поныне. «Всего год назад совсем недалеко от того места, где Саломе Зурабишвили сокрушалась по поводу того, что армянам прежние власти не раздавали грузинских паспортов, армянские экстремисты совершили попытку захвата грузинской святыни – храма Кумурдо. В грузинскую полицию в то время летели камни. Если всем армянам поголовно и без разбирательств, по обещанию Саломе Зурабишвили, начнут раздавать грузинские паспорта, то не далек тот день, когда в грузинских силовиков начнут стрелять уже получившие паспорта воинствующие сепаратисты. Тем более, что они уже набрались такого опыта в Абхазии», - подчеркнул он.

«Сегодня Армения регулярно голосует на Генассамблее ООН против возвращения грузинских беженцев в родные дома, многие из которых в тех же Сухуми и Гаграх незаконно заняты этническими армянами. А давление армянских властей и армянского лобби на Грузию с требованием открыть для них транзит через оккупированные территории Абхазии и Цхинвальского региона фактически является принуждением Грузии к отречению от своих исконных земель», - отметил он.

В.Цхведиани считает крайне опасным и то, что Саломе Зурабашвили, по-сути, обещала начать раздавать грузинские паспорта армянам, отказывая в грузинском гражданстве этническим грузинам, живущим в Турции, России и других странах. «Понятно, что армянские националисты против того, чтобы количество грузин в Грузии увеличивалось – ведь они не скрывают своих претензий на грузинские земли, прочем не только Самцхе-Джавахети, но и Тбилиси, который включают в состав «великой Армении» на своих картах. Но зачем должен способствовать таким агрессивным планам политик, претендующий на пост президента Грузии?», - добавил политолог.

А.Азизов