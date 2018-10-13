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СНГ 13.10.2018 16:52

Володин не исключает выхода РФ из Совета Европы при сохранении нынешней позиции ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может принять решение покинуть Совет Европы, если его Парламентская ассамблея не откажется от ущемления прав национальных делегаций.

"Мы можем говорить о том, что, если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры", - сказал В.Володин в программе Сергея Брилева "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК), которая транслировалась на Дальний Восток.

Спикер уверен, что лишение национальной делегации права голоса не соответствует принципам демократии.

"Если Парламентская ассамблея эти принципы будет реализовывать, конечно, мы будем участвовать (в ее работе - ИФ)", - подчеркнул В.Володин. И взнос в бюджет Совета Европы, естественно, будет уплачен, добавил он.

Спикер обратил внимание на то, что и в отсутствие постоянных контактов с ПАСЕ российские парламентарии активно развивают двусторонние отношения с коллегами из многих стран.

В качестве альтернативной площадки для межпарламентского диалога он назвал совещание спикеров парламентов стран Евразии. "И интерес вот к такому диалогу (в рамках этого совещания - ИФ) огромный", - отметил политик.

"Это хорошая альтернатива, потому что мы не можем вот зацикливаться на той межпарламентской структуре (ПАСЕ - ИФ), которая берет и вопреки всему занимает абсолютно неконструктивную позицию", - сказал В.Володин.

Он сообщил, что до конца года в Государственную Думу приедут делегации Сербии, Австрии, Чехии. А на следующей неделе депутаты Госдумы нанесут ответный визит в Бундестаг.

"Мы постоянно ведем диалог. Единственное, наверное, исключение - это отсутствие диалога, не по нашей вине, с парламентом Великобритании", - добавил председатель Госдумы.

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Тэги: РОССИЯ, СЕ, ПОЗИЦИЯ, ВОЛОДИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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