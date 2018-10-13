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Спорт 13.10.2018 17:19

Помощник главного тренера футбольной сборной Бельгии Анри стал главным тренером "Монако"

Чемпион мира, помощник главного тренера сборной Бельгии по футболу француз Тьерри Анри будет тренировать "Монако", сообщили в субботу бельгийские СМИ со ссылкой на официальное заявление клуба.

"Я очень рад вернуться в "Монако" и в то же время чрезвычайно решительно настроен ответить на вызовы, которые нас ожидают. Я спешу встретиться с игроками, чтобы вместе начать работу", - приводятся слова Т.Анри в коммюнике футбольного клуба.

Он меняет уволенного португальца Леонарду Жардима. Т.Анри заключил контракт на три сезона, до 2021 года. Француз проведет свою первую тренировку в "Монако" в понедельник.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФУТБОЛ, ТРЕНЕР, КЛУБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]