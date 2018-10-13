Чемпион мира, помощник главного тренера сборной Бельгии по футболу француз Тьерри Анри будет тренировать "Монако", сообщили в субботу бельгийские СМИ со ссылкой на официальное заявление клуба.
"Я очень рад вернуться в "Монако" и в то же время чрезвычайно решительно настроен ответить на вызовы, которые нас ожидают. Я спешу встретиться с игроками, чтобы вместе начать работу", - приводятся слова Т.Анри в коммюнике футбольного клуба.
Он меняет уволенного португальца Леонарду Жардима. Т.Анри заключил контракт на три сезона, до 2021 года. Француз проведет свою первую тренировку в "Монако" в понедельник.
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