Чемпион мира, помощник главного тренера сборной Бельгии по футболу француз Тьерри Анри будет тренировать "Монако", сообщили в субботу бельгийские СМИ со ссылкой на официальное заявление клуба.

"Я очень рад вернуться в "Монако" и в то же время чрезвычайно решительно настроен ответить на вызовы, которые нас ожидают. Я спешу встретиться с игроками, чтобы вместе начать работу", - приводятся слова Т.Анри в коммюнике футбольного клуба.

Он меняет уволенного португальца Леонарду Жардима. Т.Анри заключил контракт на три сезона, до 2021 года. Француз проведет свою первую тренировку в "Монако" в понедельник.