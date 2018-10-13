Два-три боевика находятся в штурмуемом сотрудниками правоохранительных органов доме в Дагестане - источник

Сотрудники силовых ведомств продолжают штурмовать дом с боевиками в Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс-ЮГ" информированный источник.
"По предварительным данным в доме, который штурмуют силовики в селе Эндирей Хасавюртовского района, укрываются двое или трое боевиков. Силовики уже зашли в дом, перестрелка продолжается", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана идет штурм дома, в котором засели боевики. По данным источника, один из сотрудников силовых ведомств получил ранение в перестрелке.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны Азербайджана
Ереван препятствует созданию диалога между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха, заявили в Баку
В парламенте Азербайджана осудили визит Журовой в Нагорный Карабах
Рост инвестиций в основной капитал в РФ прекратился, динамика потребительского спроса замедляется - Минэкономразвития
Buta Airways с ноября вдвое увеличивает число рейсов из Баку в Измир
Инфляция в РФ в 2018г превысит прогноз и вплотную приблизится к 4%, если не укрепится рубль - Минэкономразвития
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
Дворец Романовых в Грузии обретет новую жизнь
В "Роскосмосе" рассчитывают на возобновление запусков "Союзов" до конца года
Самолет, летевший из Антальи, аварийно сел в Уфе из-за неисправности шасси
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ
Пятеро студентов, обучающихся в Нахчыванской Автономной Республике, получат стипендию от Nar
Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»