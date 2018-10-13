Два-три боевика находятся в штурмуемом сотрудниками правоохранительных органов доме в Дагестане - источник

Сотрудники силовых ведомств продолжают штурмовать дом с боевиками в Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс-ЮГ" информированный источник.

"По предварительным данным в доме, который штурмуют силовики в селе Эндирей Хасавюртовского района, укрываются двое или трое боевиков. Силовики уже зашли в дом, перестрелка продолжается", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана идет штурм дома, в котором засели боевики. По данным источника, один из сотрудников силовых ведомств получил ранение в перестрелке.