Храм и воскресную школу подожгли ночью в Москве

В ночь на субботу неизвестный злоумышленник поджег временный храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" в Ухтомке на востоке Москвы и расположенную рядом воскресную школу, сообщили журналистам в синодальном Отделе по благотворительности.
"Благодаря тому, что сторож вовремя вызвал пожарный расчет, основное здание храма не пострадало, а полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви", - говорится в сообщении.
Чтобы поддержать прихожан и вместе с ними помолиться, в воскресенье, в праздник Покрова Богородицы, первую литургию в строящемся храме совершит управляющий Восточным викариатством епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
По словам настоятеля, священника Фёдора Яновского, видеокамеры запечатлели в 3:50 постороннего человека в маске, с рюкзаком и двумя бутылками в руках, который сначала обливал наружные стены деревянного храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, потом поджег и затем скрылся с заднего двора.
Временный деревянный храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресная школа возведены на участке, выделенном для строительства каменного храма в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" в рамках "программы-200" на улице Камова.
Храм в Ухтомке неоднократно подвергался нападениям в 2014 году. В ночь с 14 на 15 января 2014 года группа людей повредила забор, опрокинула вагончик охраны и вырвала сваи фундамента из земли. На следующий день были разбиты стекла вагончика. Поздно вечером 5 ноября 2014 года злоумышленник принес к двери храма мешок со стройматериалами и поджег его, однако пожар вовремя был обнаружен и не смог далеко распространиться.
С тех пор никаких инцидентов на территории храма вплоть до минувшей ночи не происходило.
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