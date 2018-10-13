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Происшествия 13.10.2018 18:05

Храм и воскресную школу подожгли ночью в Москве

В ночь на субботу неизвестный злоумышленник поджег временный храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" в Ухтомке на востоке Москвы и расположенную рядом воскресную школу, сообщили журналистам в синодальном Отделе по благотворительности.

"Благодаря тому, что сторож вовремя вызвал пожарный расчет, основное здание храма не пострадало, а полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви", - говорится в сообщении.

Чтобы поддержать прихожан и вместе с ними помолиться, в воскресенье, в праздник Покрова Богородицы, первую литургию в строящемся храме совершит управляющий Восточным викариатством епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

По словам настоятеля, священника Фёдора Яновского, видеокамеры запечатлели в 3:50 постороннего человека в маске, с рюкзаком и двумя бутылками в руках, который сначала обливал наружные стены деревянного храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, потом поджег и затем скрылся с заднего двора.

Временный деревянный храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресная школа возведены на участке, выделенном для строительства каменного храма в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" в рамках "программы-200" на улице Камова.

Храм в Ухтомке неоднократно подвергался нападениям в 2014 году. В ночь с 14 на 15 января 2014 года группа людей повредила забор, опрокинула вагончик охраны и вырвала сваи фундамента из земли. На следующий день были разбиты стекла вагончика. Поздно вечером 5 ноября 2014 года злоумышленник принес к двери храма мешок со стройматериалами и поджег его, однако пожар вовремя был обнаружен и не смог далеко распространиться.

С тех пор никаких инцидентов на территории храма вплоть до минувшей ночи не происходило.

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Тэги: МОСКВА, ХРАМ, ПОДЖОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]