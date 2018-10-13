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СНГ 13.10.2018 14:39

Самолет, летевший из Антальи, аварийно сел в Уфе из-за неисправности шасси

Самолет Airbus A-321 авиакомпании "Северный ветер", следовавший рейсом Анталья - Уфа, совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе воздушной гавани в субботу.

"В 11:46 борт произвел посадку благополучно и был отбуксирован на место стоянки. Пассажиры высажены из воздушного судна в обычном порядке", - сказал сотрудник пресс-службы.

На борту самолета находилось 227 пассажиров.

Аварийно-спасательные расчеты аэропорта "Уфа" отработали согласно аварийному плану, добавил представитель аэропорта. Посадка была произведена в штатном режиме, пострадавших нет.

Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии сообщила, что у самолета была неисправна гидравлическая система шасси.

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Тэги: РОССИЯ, БАШКИРИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]