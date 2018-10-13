Самолет, летевший из Антальи, аварийно сел в Уфе из-за неисправности шасси

Самолет Airbus A-321 авиакомпании "Северный ветер", следовавший рейсом Анталья - Уфа, совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе воздушной гавани в субботу.

"В 11:46 борт произвел посадку благополучно и был отбуксирован на место стоянки. Пассажиры высажены из воздушного судна в обычном порядке", - сказал сотрудник пресс-службы.

На борту самолета находилось 227 пассажиров.

Аварийно-спасательные расчеты аэропорта "Уфа" отработали согласно аварийному плану, добавил представитель аэропорта. Посадка была произведена в штатном режиме, пострадавших нет.

Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии сообщила, что у самолета была неисправна гидравлическая система шасси.