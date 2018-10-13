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Дальнее зарубежье 13.10.2018 18:30

Коалиция во главе с США нанесла удары по сирийскому городу с применением белого фосфора, утверждают в Дамаске

Международная коалиция во главе с США в ходе операций в Сирии нанесла авиаудары с применением запрещенного вещества - белого фосфора, сообщает в субботу сирийское агентство САНА.

По данным его источников, инцидент был зафиксирован в городе Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Жертв при обстрелах удалось избежать.

САНА отмечает, что эти удары были нанесены "под предлогом борьбы против ИГ".

Данных о подобных обстрелах Хаджина из других источников пока не поступало.

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Тэги: СИРИЯ, КОАЛИЦИЯ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]