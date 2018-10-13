Коалиция во главе с США нанесла удары по сирийскому городу с применением белого фосфора, утверждают в Дамаске

Международная коалиция во главе с США в ходе операций в Сирии нанесла авиаудары с применением запрещенного вещества - белого фосфора, сообщает в субботу сирийское агентство САНА.

По данным его источников, инцидент был зафиксирован в городе Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Жертв при обстрелах удалось избежать.

САНА отмечает, что эти удары были нанесены "под предлогом борьбы против ИГ".

Данных о подобных обстрелах Хаджина из других источников пока не поступало.