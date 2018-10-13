Шесть граждан Азербайджана спасены с тонущего корабля на Черном море

Теплоход с металлоломом под флагом Панамы затонул в Черном море, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота в субботу.

"В 6:43 мск оперативный дежурный получил сообщение от морского спасательного центра Севастополь о том, что в границах их спасательного района получен сигнал бедствия. Капитан теплохода под флагом Панамы сообщил, что судно находится в опасном состоянии и попросил снять экипаж", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 9:20 мск подоспевший к месту греческий танкер забрал с терпящего бедствие судна восемь членов экипажа - двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана.

Терпящее бедствие судно, по данным Росморречфлота, полностью затонуло. Спасенные моряки будут доставлены в порт Новороссийска.