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Дальнее зарубежье 13.10.2018 19:25

Талибы на встрече с делегацией США в Катаре поставили вопрос о прекращении иностранного присутствия в Афганистане - СМИ

Афганское движение "Талибан" обнародовало подробности встречи с делегацией США в Катаре, сообщает в субботу агентство Khaama Press.

Делегация движения "Талибан" во главе с руководителем представительства движения в Катаре Шер Мохаммадом Аббасом Станикзаем в пятницу встретилась с американской делегацией во главе со специальным представителем США по примирению в Афганистане послом Залмаем Халилзадом, говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря "Талибан" Забиуллу Муджахида.

"Стороны обсудили перспективы прекращения присутствия иностранных войск в Афганистане и мирного подхода к решению проблем Афганистана. Политические лидеры "Талибан" заявили делегации США, что присутствие иностранных сил является серьезным препятствием на пути решения проблем и возвращения прочного мира в Афганистане", - цитирует агентство слова З.Муджахида.

Отмечается также, что обе стороны согласились продолжить переговоры, пытаясь найти внутриафганское решение текущих проблем.

Между тем, в субботу в Кабуле завершилась встреча президента Афганистана Мохамада Ашрафа Гани с З.Халилзадом.

З.Халилзад проинформировал президента М.А.Гани о своей недавней поездке в Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию, а также заявил о поддержке США возглавляемого афганцами мирного процесса, сообщил в субботу в Twitter пресс-секретарь афганского лидера Харун Чахансури.

В свою очередь М.А.Гани заявил, что Афганистан приветствует все усилия, которые ведут к устойчивому миру в стране, говорится в сообщении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]