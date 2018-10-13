Талибы на встрече с делегацией США в Катаре поставили вопрос о прекращении иностранного присутствия в Афганистане - СМИ

Афганское движение "Талибан" обнародовало подробности встречи с делегацией США в Катаре, сообщает в субботу агентство Khaama Press.
Делегация движения "Талибан" во главе с руководителем представительства движения в Катаре Шер Мохаммадом Аббасом Станикзаем в пятницу встретилась с американской делегацией во главе со специальным представителем США по примирению в Афганистане послом Залмаем Халилзадом, говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря "Талибан" Забиуллу Муджахида.
"Стороны обсудили перспективы прекращения присутствия иностранных войск в Афганистане и мирного подхода к решению проблем Афганистана. Политические лидеры "Талибан" заявили делегации США, что присутствие иностранных сил является серьезным препятствием на пути решения проблем и возвращения прочного мира в Афганистане", - цитирует агентство слова З.Муджахида.
Отмечается также, что обе стороны согласились продолжить переговоры, пытаясь найти внутриафганское решение текущих проблем.
Между тем, в субботу в Кабуле завершилась встреча президента Афганистана Мохамада Ашрафа Гани с З.Халилзадом.
З.Халилзад проинформировал президента М.А.Гани о своей недавней поездке в Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию, а также заявил о поддержке США возглавляемого афганцами мирного процесса, сообщил в субботу в Twitter пресс-секретарь афганского лидера Харун Чахансури.
В свою очередь М.А.Гани заявил, что Афганистан приветствует все усилия, которые ведут к устойчивому миру в стране, говорится в сообщении.
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