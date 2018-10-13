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Происшествия 13.10.2018 15:52

Греческий танкер доставит спасенных азербайджанских моряков с затонувшего в Черном море теплохода в Новороссийск

Восьмерых членов экипажа, спасенных с теплохода под флагом Панамы, который затонул в Черном море в субботу, планируется доставить в Новороссийск (Краснодарский край РФ) в воскресенье днем, сообщил "Интерфаксу" представитель морского спасательного подцентра в Севастополе.

"Моряки завтра в районе обеда будут в Новороссийске. Капитан судна, на котором находятся спасенные члены экипажа, дал именно эту информацию. Погода штормовая. Греческий танкер, насколько я могу понять, находится в балласте, в балласте всегда тяжело идти на волну", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил также, что теплоход с грузом металлолома шел из Керченского пролива в Турцию и затонул на глубине около двух километров.

Морспасцентр не комментирует причины инцидента. "Этим должны заниматься следственные органы", - отметили в структуре, подведомственной Росморречфлоту.

Как сообщалось, теплоход затонул в 50 милях от берега. Подоспевший к месту греческий танкер забрал с терпящего бедствие судна моряков - двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана. Угрозы для окружающей среды в районе происшествия нет.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕРНОМОРЬЕ, ТЕПЛОХОД, МОРЯКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]