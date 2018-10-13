Греческий танкер доставит спасенных азербайджанских моряков с затонувшего в Черном море теплохода в Новороссийск

Восьмерых членов экипажа, спасенных с теплохода под флагом Панамы, который затонул в Черном море в субботу, планируется доставить в Новороссийск (Краснодарский край РФ) в воскресенье днем, сообщил "Интерфаксу" представитель морского спасательного подцентра в Севастополе.

"Моряки завтра в районе обеда будут в Новороссийске. Капитан судна, на котором находятся спасенные члены экипажа, дал именно эту информацию. Погода штормовая. Греческий танкер, насколько я могу понять, находится в балласте, в балласте всегда тяжело идти на волну", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил также, что теплоход с грузом металлолома шел из Керченского пролива в Турцию и затонул на глубине около двух километров.

Морспасцентр не комментирует причины инцидента. "Этим должны заниматься следственные органы", - отметили в структуре, подведомственной Росморречфлоту.

Как сообщалось, теплоход затонул в 50 милях от берега. Подоспевший к месту греческий танкер забрал с терпящего бедствие судна моряков - двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана. Угрозы для окружающей среды в районе происшествия нет.