Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили воинскую часть

Аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств посетили воинскую часть азербайджанских ВС, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«22 военных из 15 стран были проинформированы о воинской части и ознакомились с условиями, созданными здесь для личного состава и боевой техникой, состоящей на вооружении части», - говорится в сообщении

Р.Бабаев