Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили воинскую часть

Аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств посетили воинскую часть азербайджанских ВС, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«22 военных из 15 стран были проинформированы о воинской части и ознакомились с условиями, созданными здесь для личного состава и боевой техникой, состоящей на вооружении части», - говорится в сообщении
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»