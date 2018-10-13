Командующий силами НАТО в Европе призывает не забывать об усилении российской армии

Российские вооруженные силы проводят модернизацию, и НАТО нужно об этом помнить, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.
"Россия нацелена на то, чтобы усиливать свое присутствие. Она модернизирует свою армию, и я не думаю, что подобные события следует считать неожиданными. Но нам нужно следить за всем этим", - приводит в субботу его слова телеканал "Скай-ньюс".
"Нам следует продолжать наращивать военные возможности и тренироваться, чтобы сохранить доминирование в том, что касается военного потенциала", - отметил военачальник.
К.Скапаротти подчеркнул, что присутствие атомного авианосца США "Гарри Трумэн" на предстоящих учениях НАТО близ Норвегии Trident Juncture - "это демонстрация наших возможностей". "Мы готовы, и мы будем защищать Атлантику", - сказал он.
К.Скапаротти напомнил, что ранее на этой неделе "Гарри Трумэн" вышел из Портсмута и теперь находится в Северном море.
По информации телеканала, это в последний раз подобный авианосец США заходил в Норвежское море в 1987 году. Ранее на этой неделе на борту "Гарри Трумэна" побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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