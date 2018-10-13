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Дальнее зарубежье 13.10.2018 17:00

Трамп не исключает санкции против Саудовской Аравии, но не хочет, чтобы они касались поставок оружия

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве сотрудничавшего с "Вашингтон пост" журналиста Джамаля Хашугджи.

"Будет жесткое наказание", - сказал он, говоря о том, какова будет реакция США в случае, если вина Эр-Рияда будет доказана.

Д.Трамп напомнил, что саудовские власти пока отрицают свою причастность к гибели журналиста в Турции.

Президент США подчеркнул, что может быть не против введения в данном случае санкций. "Однако тут все зависит от того, чтоб это будут за санкции", - предупредил он.

В частности, президент предупредил, что не хотел бы разрывать крупные контракты по поставке Саудовской Аравии вооружений.

"Россия хотела эту сделку, Китай тоже хотел, мы хотели. И нам удалось получить все это целиком", - заявил Д.Трамп. Он отметил, что отказ от этих поставок стал бы ударом по американским компаниям, и потому на такой шаг он пойти не готов.

"Но есть другие способы наказания", - сказал Д.Трамп.

Ряд СМИ утверждает, что Дж.Хашугджи был убит, когда находился в саудовском консульстве в Стамбуле.

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Тэги: США, ТРАМП, САУДАРАВИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]