Трамп примет в Белом доме освобожденного Турцией пастора Брансона

Президент США Дональд Трамп заявил, что позже в субботу примет в Белом доме американского пастора Эндрю Брансона, освобожденного судебными властями Турции.
"Пастор Эндрю Брансон будет со мной в Овальном кабинете в 14:30, во второй половине дня. Будут рад встретиться с ним. Он - выдающийся христианин, которому пришлось пережить непростое испытание", - написал он в Twitter.
Также Д.Трамп поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в решении этой проблемы.
Д.Трамп в течение нескольких месяцев требовал вернуть свободу этому пастору. Турецкие следователи, в частности, обвиняли Э.Брансона в шпионаже и попытках навредить руководству Турции. Эти события привели к резкому ухудшению американо-турецких отношений.
Позже Д.Трамп заверил в Twitter, что не заключал сделок с Анкарой по поводу освобождения пастора. "Я не заключаю сделок, когда дело заходит о заложниках. Тем не менее, США очень оценили (решение Турции отпустить американца - ИФ). И это приведет к хорошим, а может - даже к отличным отношениям между США и Турцией".
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