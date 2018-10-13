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СНГ 13.10.2018 20:43

Полторак уходит с воинской службы, но продолжит возглавлять Минобороны Украины в гражданском статусе

Президент Украины Петр Порошенко принял рапорт министра обороны Украины Степана Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица.

"Степан Тимофеевич Полторак подал соответствующий рапорт и я, честно говоря, с очень тяжелым сердцем, этот рапорт принял - об увольнении генерала армии Украины Полторака Степана Тимофеевича с воинской службы", - сказал П.Порошенко на торжественных мероприятиях по чествованию украинских военных в Киеве в субботу.

П.Порошенко отметил, что согласно украинскому законодательству Министерство обороны с 1 января 2019 года должно возглавлять гражданское лицо. "Закон согласован с нашими партнерами по НАТО, и такая процедура предусмотрена. Мое решение полностью отвечает духу и букве закона", - подчеркнул он.

"Ценя... вклад Степана Полторака в возрождение Вооруженных сил Украины, а до этого - в восстановление и становление Национальной гвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством уже в статусе гражданского министра", - сказал президент.

Глава государства поблагодарил С.Полторака за воинскую службу, которой он посвятил 25 лет своей жизни.

В свою очередь министр обороны отметил, что завершил службу в армии, но не завершил свое служение украинскому народу.

С.Полторак поблагодарил П.Порошенко за создание новой украинской армии, "которая, наконец, стала гарантом государственности и независимости" Украины.

"Я вам благодарен за то, что вы возвратили доверие, уважение и гордость к службе в Вооруженных силах Украины", - сказал С.Полторак

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, ПОЛТОРАК, НАЗНАЧЕНИЕ


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