В наблюдательской миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ считают, что предвыборная кампания в Грузии сконцентрирована, в основном, на противостояниях, а не на существующих содержательных вопросах.

В опубликованном в субботу миссией БДИПЧ ОБСЕ промежуточном отчете по предвыборному периоду в Грузии говорится, что за период с 18 сентября по 9 октября наблюдателями были зафиксированы множественные случаи негативной кампании, известной как "черный пиар".

В отчете отмечается, что представителям миссии БДИПЧ ОБСЕ от заинтересованных сторон стало известно о фактах распространения ложной информации, которые чаще всего были направлены против независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".

В миссии также обращают внимание на то, что в ряде случаев представители Грузинской православной церкви нарушали существующий запрет для религиозных организаций участвовать в предвыборной кампании и публично озвучивали свои политические взгляды.

По данным миссии БДИПЧ ОБСЕ, из 25 кандидатов в президенты активнее всего продолжают проводить встречи с избирателями и распространять материалы предвыборной кампании всего три кандидата - Давид Бакрадзе ("Европейская Грузия"), Григол Вашадзе ("Единое национальное движение") и С.Зурабишвили.

"В предвыборной кампании вопросы гендерных и национальных меньшинств занимают не большое место", - сказано в отчете.

Что касается использования административного ресурса, то в миссии считают, что государственные ведомства стараются этого не допускать, однако ряд жалоб все же поступил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Грузии и они рассматриваются.

Наблюдатели считают, что СМИ в Грузии активно освещают предвыборную кампанию, но они "крайне поляризованы".

Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября. Это будут последние выборы с использованием прямого голосования. Президент будет избран на шесть лет.

На сегодняшний день в ЦИК зарегистрированы 32 международные организации, которые будут следить за ходом выборов.

Ранее сообщалось, что за ходом выборов в Грузии от БДИПЧ ОБСЕ будут следить до 400 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.