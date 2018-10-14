Украина не была и не будет канонической территорией РПЦ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, что Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви.
"Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на православную церковь в Украине, (...) что наша православная церковь не имеет подчинения РПЦ. И Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - заявил П.Порошенко на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.
Президент считает, что вопрос единой поместной церкви в стране является вопросом национальной безопасности.
"Вопрос томоса и автокефалии выходит далеко за границы церковной жизни. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности. Это вопрос всей мировой геополитики. И если это не так, то почему тогда решение вселенского патриарха позавчера обсуждалось на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?", - сказал П.Порошенко.
По его словам, автокефалия является частью государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую Украина последовательно внедряет в жизнь последние четыре года и будет внедрять далее.
"Автокефалия - самое весомое событие, из того же ряда, что и наше стремление вступить в ЕС и НАТО, Соглашение об ассоциации, безвиз, выход из СНГ, отказ от обманчивого договора о дружбе с Россией. Все это - основа нашего собственного пути развития, развития государства Украина и развития нашей украинской нации", - заявил президент.
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