Не менее 15 нелегальных иммигрантов погибли в автокатастрофе на западе Турции

По меньшей мере, 15 нелегальных иммигрантов стали жертвами ДТП в провинции Измир на западе Турции, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, автобус, перевозивший нелегалов, перевернулся и упал в реку Дегирменчай. Среди погибших есть дети.