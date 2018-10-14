Трамп не хочет отказываться от поставок оружия в Саудовскую Аравию, чтобы не уступить этот рынок России или Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что, несмотря на трудности в отношениях с Саудовской Аравией, выступает против отказа от поставок туда вооружений.
"Речь идет о лучшем в мире оружии. Но если они не смогут купить его у нас, то купят его у России или же у Китая. Или у других стран", - заявил он в Белом доме.
"Россия и Китай очень этого хотели", - добавил Д.Трамп, говоря о крупном контракте на поставку вооружений Эр-Рияду.
Он назвал этот контракт, заключенный им ранее, крупнейшим в истории. "Речь идет о $110 млрд. Вы только представьте себе эту сумму. И было бы глупо, если бы мы допустили, чтобы они отдали это другим странам", - сказал президент США.
Он напомнил, что речь идет о важнейшей для американских компаний сделке, от которой зависит будущее 450 тыс. рабочих мест.
Президент повторил, что у США есть возможность нанести сильный урон Саудовской Аравии, но при этом - не разрывать контракт на поставку оружия.
Отношения Эр-Рияда с Вашингтоном осложнились в последние дни в связи с исчезновением журналиста "Вашингтон пост" Джамаля Хашугджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.
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