Премьер Абэ поддерживает усиление роли Сил самообороны Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что наступило время, когда Силам самообороны Японии придется выполнять более значительную роль.

"Вы, своими собственными руками, добились доверия общественности. Теперь наступило время исполнять свои обязанности как политическая (сила - ИФ), создать такую обстановку, при которой все Силы самообороны смогут выполнять свой долг с чувством гордости", - приводит слова С.Абэ, сказанные воскресенье в префектуре Сайтама перед 4 тыс. японских военных, агентство "Ассошиэйтед пресс".

При этом, как в свою очередь отмечают японские СМИ, во время выступления С.Абэ вновь дал понять, что он хотел бы четко обозначить статус Сил самообороны Японии в конституции страны.

С.Абэ выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров, и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. Однако де-факто Япония обладает своими вооруженными силами, которые называются Силами самообороны.

В 2014 году кабинет министров Японии принял новую интерпретацию конституции страны, разрешающую применять право на коллективную самооборону. Позднее в 2015 году парламент Японии проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии в этом направлении.

В конце сентября С.Абэ был переизбран председателем правящей Либерально-демократической партии Японии: он сохранил за собой пост, который занимает с 2012 года. После этого, в начале октября, С.Абэ сменил состав правительства: в частности, новым министром обороны стал 61-летний Такэси Ивая, который сменил на этом посту Ицунори Онодэру.