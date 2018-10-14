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Регион 14.10.2018 12:48

США добиваются смены власти в Иране - президент Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты совершают действия, направленные на снижение легитимности иранских властей и последующую смену режима.

"Сокращение легитимности системы - их (США - ИФ) конечная цель. Когда они говорят об избавлении, или как они называют это - о смене режима, тогда как сделать, чтобы режим сменился? Через сокращение его легитимности, иначе режим не сменится", - приводят иранские СМИ слова Х.Рухани, сказанные в Тегеранском университете.

Иранский президент добавил, что для достижения своей цели США ведут психологическую и экономическую войну против Ирана.

Также Х.Рухани упомянул выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и заявил, что из-за этого шага Вашингтон в итоге навредил самому себе.

"Все знают, что Америка проиграла юридически и политически, когда отказалась от одного из своих международных обязательств, а мы добились победы", - сказал президент, отметив, что лишь немногие страны поддерживают отказ США от СВПД.

По словам Х.Рухани, в Вашингтоне ожидали, что вслед за США от СВПД откажется также Иран, и что СБ ООН в конечном счете "изолирует" Иран, однако этого не случилось.

Президент подчеркнул, что Иран, оставшись в СВПД, ничего не потерял, и что Тегеран в любой момент может выйти из соглашения.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе СВПД и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]