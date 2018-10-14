Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" завершило океанографические исследования в акватории морей Северного Ледовитого океана и вернулось на базу - поселок Мишуково Мурманской области, сообщил в воскресенье "Интерфаксу-АВН" представитель флота Вадим Серга.

"Этот арктический поход стал самым долгим для флотских гидрографов за последние годы. Его продолжительность составила 70 суток", - сказал В.Серга.

Задачей экспедиции "Горизонта" были океанографические исследования в дальней и ближней морской зоне. Океанографы прошли Баренцево, Карское и Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых, провели несколько высадок на острова Новой Земли, Северной Земли и Новой Сибири. Возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова, ранее открытого школьниками с помощью космических снимков. Проведены исследования в районе островов Наносный и Яя в море Лаптевых, сообщил представитель Северного флота.

За время экспедиции гидрографы выполнили более 10,5 тыс. км маршрутного промера, около 2 тыс. км общей съемки рельефа дна в районах "белых пятен" Восточно-Сибирского моря, сделали более 1 тыс. км детальной съемки рельефа дна и провели гидролокационное обследование важных в навигационном отношении акваторий, сделали 44 разовые дрейфовые океанографические станции.

Впервые за многие десятилетия проведено изучение береговой линии на островах архипелага Северная Земля. Благодаря относительно благоприятной ледовой обстановке "Горизонт" обогнул архипелаг с востока через мыс Арктический. Аналогичные случаи в мировой практике имеют единичный характер, отметил представитель флота.

Экспедиция изучила побережье, рельеф дна, параметры водной среды и различных физических полей Земли. Работы проводились для переиздания навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, а также для решения различных задач Северного флота. Проведены комплексные исследования радионавигационных и спутниковых навигационных систем северного региона, сообщил В.Серга.

Гидрографическое судно "Горизонт" приняло участие в Комплексной экспедиции Северного флота, проводившейся на архипелаге Новая Земля, где обследовались места установки в годы Великой Отечественной войны немецких автоматических метеостанций. Также судно участвовало в гидрометеорологическом обеспечении действий отряда боевых кораблей Северного флота в маневрах "Восток-2018".

Полученная в ходе океанографических работ информация будет отправлена в Центральное картографическое производство ВМФ, в топографическую службу Вооруженных Сил РФ, органы гидрометеорологической службы России для пополнения банков океанографических данных и переиздания существующих карт, руководств и пособий для плавания. Ряд данных будет передан в Русское географическое общество и в Военно-морской музей Северного флота, отметил В.Серга.